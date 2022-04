Aktuālais frontē ⟩ Krievijas karspēkā Piedņestrā izsludināta pilna kaujas gatavība, paziņo Ukrainas Ģenerālštābs

Runājot par situāciju Mariupolē, Putins to raksturojis kā "sarežģītu un traģisku", turklāt viņš apgalvoja, ka šajā pilsētā Krievija vairs neveic militāro operāciju, vēsta medijs.

No Lietuvas izmēģinājuma braucienā uz Ukrainu dosies vilciens pēc lauksaimniecības kravām

Lietuva kopā ar Ukrainu meklē iespējas, kā palīdzēt kara plosītajai un savas jūras ostas zaudējušajai valstij eksportēt labību un citu lauksaimniecības produkciju, tādēļ trešdien no Lietuvas izmēģinājuma braucienā uz Ukrainu dosies vilciens, kas atceļā atvedīs konteinerus ar dažādām precēm.

Kā ziņu aģentūru BNS informējis valsts dzelzceļa uzņēmumu grupas "Lietuvos geležinkeliai" (LTG) pārstāvis Mants Dubausks, vilciens izmēģinās paredzēto maršrutu, no Ukrainas caur Poliju braucot līdz Šeštoku dzelzceļa stacijai Lietuvā.

Lietuvas zemkopības ministrs Ķēstutis Navicks pēc tikšanās ar Ukrainas kolēģi norādījis, ka izmēģinājuma braucienā no Ukrainas plānots nogādāt Lietuvā 2000 tonnu kravas.Pēc viņa teiktā, tiek apsvērta iespēja daļu no vagoniem, kas no Ukrainas ieradīsies Lietuvā, izmantot kompāniju "Achema" vai "Lifosa" minerālmēslu eksportam uz Ukrainu.