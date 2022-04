Pavasara palu šovs, veltījums Ukrainai un zivju tirgus – ko brīvdienās darīt Kuldīgā

Uz Pilsētas dārza skatuves klausītājus priecēs grupa “Rahu the fool”, “Pirmais kurss” un apvienība “Copmaņi”, dziesmas par jūru dziedās Anta Eņģele un Marko Ojala.

No Anglijas būs ieradies milzu aizjūras astoņkājis, kuru pilsētas iedzīvotāji un viesi varēs redzēt gan Pilsētas dārzā, gan Liepājas ielā.

Savukārt lielos un mazos priecēs truši no Īvanlandes un sesks, nūtrijas, baloži, šinšilas, jūras cūciņas un šķirņu vistas no “Mini zoo Silavas”. “Pastariņa muzejs” no Zentenes gādās par skriešanu ar divričiem, zivtiņu makšķerēšanu un biešu boulingu, bet Brocēnu keramikas darbnīca “Blackfolkpottery” dižosies ar pašdarinātiem māla traukiem.