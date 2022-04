Premjers: Krievijas propagandas draudu tonis liecina par Ukrainas panākumiem

Pastiprinoties Krievijas propagandai, ir nevis no tās jābaidās, bet gluži pretēji - jāsniedz vēl vairāk atbalsta Ukrainai gan humānā, gan militārā jomā, reizē arī kāpinot sankcijas pret Krievijas ekonomiku, uzsvēra Kariņš. Tādā veidā Krievijai tikšot radīti arvien sarežģītāki apstākļi finansēt vardarbīgo karu Ukrainas teritorijā.

"Mūsu mērķis, un tas ir ne tikai Latvijas, bet visas Eiropas un rietumu pasaules mērķis, ir miers caur Ukrainas uzvaru. Ir nepieciešama Ukrainas uzvara. Tas ir iespējams, un šodienas propagandas draudi no Maskavas liecina, ka [notikumi attīstās] tajā [uzvaras] virzienā," sacīja Kariņš.

"Krievija zaudē pēdējo cerību atbaidīt pasauli no Ukrainas atbalstīšanas. No turienes arī runas par "reāliem" Trešā pasaules kara draudiem. Tas tikai nozīmē to, ka Maskava jūt sakāvi Ukrainā. Tāpēc pasaulei vajag mūs atbalstīt vēl vairāk, lai mēs uzvarētu un aizstāvētu Eiropas un globālo drošību," tviterī uzsvēra Kuleba.