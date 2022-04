Krievija aptur Polijai un Bulgārijai gāzes piegādi

Krievijas enerģētikas gigants "Gazprom" informēja, ka piegāde Polijai tiks pārtraukta pulksten 8. BBC atgādina, ka Polija bija viena no tām valstīm, kura paziņoja, ka nemaksās par Krievijas gāzi rubļos.

"26.aprīlī "Gazprom" informēja "PGNiG" par nodomu 27.aprīlī pilnībā apturēt piegāzes pēc Jamalas līguma," pavēstīja "PGNiG", piebilstot, ka Polija ir sagatavojusies iegūt nepieciešamās piegādes no citiem avotiem.

"Polijai ir nepieciešamie gāzes krājumi un piegāžu avoti, kas aizsargā mūsu drošību - mēs bijām faktiski neatkarīgi no Krievijas daudzus gadus. Mūsu krātuves ir piepildītas par 76%. Gāzes trūkuma poļu mājās nebūs," tviterī raksta Polijas klimata un vides ministre Anna Moskva.

"PGNiG" vairākkārt paziņojusi, ka nemaksās par Krievijas gāzi rubļos, kā to bija pieprasījis Krievijas prezidents Vladimirs Putins.

Polijas līdzšinējā līguma par Krievijas gāzes importu termiņš beidzas gada nogalē, un Varšava cer atteikties no Krievijas gāzes, aizstājot to ar sašķidrinātās gāzes piegādēm ostās un gāzi no Norvēģijas pa cauruļvadu Baltijas jūrā.