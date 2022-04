Amatpersonu deklarācijas ⟩ Pērn Puntuļa uzkrājumi palielinājušies līdz 141 000 eiro

Algā no Valsts kancelejas 2021.gadā viņš saņēma 72 917 eiro. Pērn Puntulis saņēmis arī pensiju 8312 eiro apmērā. Honorārā no Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības (LaIPA) kultūras ministrs saņēma 148 eiro.

No Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) Puntulis algā saņēma 213 eiro. Tāpat ministrs ir deklarējis ienākumus 924 eiro apmērā no VKKF, kā arī ienākumus no saimnieciskās darbības un komercdarbības - 823 eiro.