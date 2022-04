Aktuālais frontē ⟩ Krievija paziņo, ka izvedusi no Ukrainas vairāk nekā miljonu cilvēku; to vidū 183 tūkstošus bērnu

Krievija ir paziņojusi, ka kopš kara sākuma ir izvedusi no Ukrainas uz savu teritoriju vairāk nekā miljonu cilvēku, tai skaitā 183 tūkstošus bērnu, bet par šo izvešanu, nosaucot to par "evakuāciju no bīstamiem rajoniem", ziņoja Krievijas informācijas aģentūra "RIA Novosti", atsaucoties uz Krievijas Nacionālā aizsardzības pārvaldības centra priekšnieku Mihailu Mizincevu.