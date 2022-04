"Gorā" eksponēta jauna Leonarda Laganovska izstāde

Nemainīga, savā mainīgumā, saglabājusies arī mākslinieka izteiksmes valoda. Leonards Laganovskis tiek dēvēts par pārliecinošu konceptuālistu, tātad mākslinieku, kurš noraida vizuālās realitātes atveidojumu vai arī pakļauj to ideju sistēmiskai izpratnei.

Postmodernisma piesauktais dubultkods, kad pretējās nozīmes tiek apvienotas vienā veselumā, vai attiecīgi vienā mākslas darbā, Laganovskis piedzīvojis jau bērnībā, kad no vienas puses viņu ietekmējušas tēva, sarkasma meistara Jezupa Laganovska plašajā bibliotēkā lasītās grāmatas, no otras, TV ekrānos un avīzēs redzētā padomju dzīves realitāte. Tas rada vienu no mākslinieka dzinējspēkiem – šaubas, kas liek iedziļināties teorijās, bet galu galā paļauties tikai uz sevi.