Rēzeknes novada sociālā dienesta vadītāja: pandēmijas laikā cilvēki no stacionāriem strauji nonāca aprūpes centros

Viņa stāstīja, ka Covid-19 dēļ nebija vērojams pakāpeniskums no pirmā aprūpes līmeņa līdz trešajam. Tas nozīmē, ka cilvēki nokļuva stacionārā, savukārt aprūpes centri no stacionāra saņēma informāciju par to, ka pacientam ir nepieciešama diennakts aprūpe un uzraudzība, līdz ar to bija jādomā par ilgstošo sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu, skaidroja Strankali.