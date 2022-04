"Gazprombank" bijušais viceprezidents pievienojies Ukrainas teritoriālās aizsardzības spēkiem

"Tas ir noziegums no Putina puses, no Krievijas varas un patiesībā no Krievijas tautas puses. Jo šeit ukraiņus nogalina ne jau Putins, klozetpodus zog ne jau Putins, sievietes izvaro ne jau Putins. Tā arī ir krievu tauta," sacīja "Gazprombank" bijušais viceprezidents.