Latvijas slimnīcās nedaudz mazinājies Covid-19 pacientu skaits

No slimnīcām izrakstīti 34 Covid-19 pacienti.

No visiem stacionāros esošajiem Covid-19 pacientiem 123 cilvēkiem Covid-19 ir pamatdiagnoze. Tostarp no stacionētajiem, kuriem Covid-19 ir pamatdiagnoze, 110 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 13 ir ar smagu slimības gaitu.

Kopumā diennaktī laboratoriski veikti 5311 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 11,6% bija pozitīvi. No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem inficēšanās gadījumiem 152 cilvēki nebija vakcinēti vai nebija pabeiguši vakcinācijas kursu, bet 462 bija vakcinēti pret Covid-19.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā samazinājies no 428,5 līdz 400,8 uz 100 000 iedzīvotāju.

Arī septiņu dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju ir samazinājies no 243,8 līdz 224,2.

No 11 mirušajiem viens cilvēks bija vecumā no 50 līdz 59 gadiem, divi 60 līdz 69 gadu vecumā, četri - 70 līdz 79 gadu vecumā, divi - 80 līdz 89 gadu vecumā un vēl divi 90 līdz 99 gadu vecumā. Septiņi no mirušajiem bija nevakcinēti pret Covid-19 vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, savukārt četri bija vakcinēti.