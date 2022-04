RD palielinās finansējumu bērnu ēdināšanai izglītības iestādēs; dažām grupām būs 50% līdzmaksājums

Lai pārtikas cenu un citu saistīto izmaksu straujā pieauguma apstākļos nodrošinātu prasībām atbilstoša ēdināšanas pakalpojuma nepārtrauktību pašvaldības izglītības iestādēs, Rīga no 1. septembra palielinās maksu par ēdināšanu galvaspilsētas izglītības iestādēs no 1,42 eiro līdz 2 eiro skolās un no 2,77 eiro līdz 4 eiro pirmsskolas izglītības iestādēs.