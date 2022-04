KNAB pārsūdzējis tiesas spriedumu, ar kuru atcelts sods Latvijas Radio valdes loceklei

Latvijas Radio zināms, ka KNAB interesi piesaistījis radio valdes 2020.gadā parakstītais līgums ar reklāmas aģentūru "Sparta Media". No firmas puses līgumu parakstījis viens no īpašniekiem - Toms Šrāders, kurš ir Tukišas dzīvesbiedrs, bērna tēvs.

Savukārt no radio puses to parakstīja visa valde, ieskaitot Tukišu.

"Šis līgums bija par to, ka "Sparta Media" pirka pakalpojumu no Latvijas Radio, nevis radio pirka pakalpojumu no "Sparta Media". Tāpēc faktiski apgalvot, ka kaut kādu labumu no tā būtu guvusi "Sparta Media", es vienkārši noliedzu kategoriski," Latvijas Radio pavēstījusi Tukiša.