Kāda ir bankas loma Tavā dzīvē? Madaras Kivkucānes stāsts līdz ģimenes mājai

Paši saprotam – lai savu plānu realizētu, no šī un tā būs jāatsakās, un jostas būs jāsavelk ciešāk. Uztraukums pirms tikšanās pamatīgs. Taču, ienākot kabinetā, mūs sagaida patīkams jaunskungs, kurš ar savu “Kā varu palīdzēt?” uztraukumam liek pagaist. Izstāstām savu sakāmo un iepazīstinām ar vīziju par privātmāju kaut kur pierīgā. Vēlamies saprast, vai bankai mēs varētu šķist pievilcīgs klients arī savas mājas plāna realizēšanai, gribam ieskicēt arī potenciālo līdzekļu robežas, lai zinām ar ko varam rēķināties. Roberts mums uzdod dažādus jautājumus – par ienākumiem, par mūsu tēriņu paradumiem, esošajām saistībām - daži no tiem visai personiski, tāpēc svarīga bija sajūta, ko Roberts radīja – esam “savējie”, runājam vienā valodā, nav, no kā kautrēties, un nav, ko slēpt. Mūsu tikšanās ilga aptuveni stundu. Iznācām no filiāles sarkaniem vaigiem, bet ar atbildēm uz visiem mūsu jautājumiem – finansējuma iespējām, valsts atbalsta programmām, veicamajiem darbiem, kārtojamiem dokumentiem, visu procesu gaitu, par uzkrājumiem. Ja kaut ko varam ieteikt citiem, kas ir līdzīgā situācijā un lauza galvu par to, ar ko sākt – pieteikties uz mājokļa konsultāciju – jo savlaicīgāk, jo labāk. Principā par agru nevar būt – par vēlu gan.