Iegādājoties mājokli, arvien lielāku uzmanību pievērš apkures sistēmai

Lai gan līdz šim novērojām, ka mūsu klienti dzīvi dzīvoklī kopumā uzskatīja par lētāku nekā privātmājā, līdz ar enerģijas cenu kāpumu redzam, ka iedzīvotāju izvēle mainās. Šobrīd klienti aizvien vairāk apzinās, ka dzīvot kvalitatīvi siltinātā privātmājā ar efektīvu apkures risinājumu var būt lētāk, jo maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem dzīvoklī ievērojami pieaug, it īpaši mājokļos ar novecojušu apkures sistēmu, kur nav iespējams regulēt siltuma padevi.

Luminor novērojumi liecina, ka šobrīd, būvējot privātmājas, granulu katli pašlaik ir populāra izvēle, bet klienti aizvien biežāk izvēlas arī gaisa siltumsūkņus. Tiem ir salīdzinoši vienkārša uzstādīšana, nav nepieciešama atsevišķa telpa izvietošanai, un to uzturēšana neprasa papildu rūpes. Tomēr kā visenergoefektīvāko risinājumu daudzi klienti šobrīd izvēlas zemes siltumsūkņu jeb ģeotermālās apkures kombināciju ar saules paneļiem. Lai gan to uzstādīšana var būt dārgāka, klienti novērtē to, ka ilgtermiņā šis risinājums būs izdevīgāks.