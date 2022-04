Trešdien Latvijā konstatēti 527 jauni Covid-19 gadījumi

Kopumā diennaktī laboratoriski veikti 4634 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 11,4% bija pozitīvi. No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem inficēšanās gadījumiem 138 cilvēki nebija vakcinēti vai nebija pabeiguši vakcinācijas kursu, bet 389 bija vakcinēti pret Covid-19.

Kā liecina SPKC paziņojums sociālajos tīklos, tehniskas kļūdas dēļ no 7.marta līdz 19.aprīlim kopējā Covid-19 jaunatklāto gadījumu statistika jāpapildina ar 2431 pozitīvu gadījumu, kas apstiprināts ar antigēna testiem ārstniecības iestādēs. Attiecīgi arī kumulatīvais rādītājs koriģēts atbilstoši precizētajiem datiem par pēdējām 14 dienām.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā palielinājies no 400,8 līdz 420,2 uz 100 000 iedzīvotāju.

Septiņu dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju ir samazinājies no 224,2 līdz 192,16.

Pagājušajā diennaktī slimnīcās ārstēto Covid-19 pacientu skaits Latvijā ir samazinājies no 335 līdz 323, liecina Nacionālā veselības dienesta apkopotā informācija.

Kopumā pēdējās diennakts laikā Latvijā stacionāros ievietoti 24 Covid-19 pacienti, bet no slimnīcām izrakstīti 29.

No astoņiem mirušajiem trīs cilvēki bija vecumā no 70 līdz 79 gadiem, divi 80 līdz 89 gadu vecumā un vēl trīs 90 līdz 99 gadu vecumā. Pieci no mirušajiem bija nevakcinēti pret Covid-19 vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, savukārt trīs bija vakcinēti.