Saeimā plašas diskusijas par Krievijas dabasgāzi; opozīcija rosina nepieļaut slēptu iepirkšanu caur starpniekiem

ZZS politiķis iezīmēja scenāriju, ka pēc Latvijas atteikšanās no Krievijas gāzes dabasgāzi var nākties iepirkt no Somijas, kuru paši somi būs nopirkuši no Krievijas. "Vai jūs to gribat panākt? Es negribu, lai mēs caur Somiju pērkam Krievijas gāzi. Es gribu, lai mēs vispār atsakāmies no Krievijas gāzes," uzsvēra Krauze.

Atbalstu priekšlikumam par atteikšanos no Krievijas dabasgāzes pauda arī deputāts Ralfs Nemiro. Politiķis arī aicināja panāktu pilnīgu enerģētisko neatkarību no jebkuras valsts ar pašu resursiem - šķeldu, saules un vēja enerģiju. Priekšlikumam atbalstu izteica arī deputāts Viktors Valainis (ZZS), kurš uzskata, ka valdība pārāk maz dara, lai izmantotu vietējos resursus, tajā skaitā kūdru.

"Diemžēl es neredzu aktīvu rīcību no mūsu politiķiem, ministriem, lai par to cīnītos. Es aicinu to sākt darīt beidzot," mudināja opozīcijas deputāts.

Znotiņš no savas puses uzsvēra, ka Latvijai esot iespēja uzbūvēt vēja parkus un saražot 150% no nepieciešamās enerģijas. Politiķis arī norādīja, ka Publisko izdevumu un revīzijas komisijā kā tās priekšsēdētājs ir mudinājis par labu enerģētikas projektiem pārdalīt līdzekļus no diviem miljardiem eiro Eiropas Savienības Covid-19 finansējuma, kas iepriekš "nokrita praktiski no gaisa". Koalīcijas deputāts kritiski novērtēja to, ka no šīs summas praktiski nekas netiekot novirzīts enerģijas jaudas ģenerēšanai, piemēram, vēja parku un atomelektrostacijas būvniecībai.