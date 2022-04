Iveta Gēbele: Pasaku lasīšana cilvēku sagatavo dzīves krīžu pārvarēšanai

Gan no pedagogiem, gan no vecākiem esmu dzirdējusi, ka pasakas, kurās iekļautas šausmas, bērniem priekšā nedrīkstot lasīt. Tomēr tas tā nav – mēs pieaugušie šos pieņēmumus izdarām, vadoties pēc loģiskās domāšanas. Mēs esam aizmirsuši, kā ir būt bērniem. Bērnam mentālā apziņa un loģiskā domāšana vēl nav attīstījusies, un viņš pasakas uztver vairāk simboliski. Bērniem līdz 7 gadu vecumam piemīt maģiskā apziņa, kad vēl dominē instinkti un pasauli uztver caur maņu radītiem tēliem. No 7 līdz 14 gadiem, kad psihē veidojas jūtas un izpratne par parādībām, maģisko apziņu nomaina mītiskā apziņa. Tāpēc viņi pasakās attēlotās šausmas uztver citādāk nekā pieaudzis, ar mentālo apziņu jau apveltīts cilvēks. Līdz ar to nav jābaidās bērniem lasīt priekšā arī pasakas, kurās iekļauti mums šķietami šausminoši sižeti. Ja par to joprojām rodas šaubas, ir vērts sev uzdot jautājumu – kā es atceros tās pasakas, kuras lasīju bērnībā!? Vai es tās atceros kā kaut ko draudīgu? Visbiežāk atbilde būs nē… “Izrakstu kā zāles” – dažkārt es smejoties tā saku saviem klientiem, jo pasakas īstajā laikā un pietiekamā daudzumā tiešām mēdz būt dziedinošas. Tās sagatavo psihi tam, lai cilvēks spētu veiksmīgāk pārvarēt dzīves krīzes.

Sākt lasīt var agri, jo īpaši, ja bērns pats klausās un skatās. Tomēr vecumposms, kad brīnumpasaka jau kļūst palīdzoša, ir ap pieciem, sešiem, septiņiem gadiem un līdz pat kādiem 11, 12 noteikti. Turklāt pasakas var lasīt visu mūžu – katram vecumposmam ir savas pasakas. Arī pieaugušajiem. Ja mēs pavērojam arī mūsdienu populāro literatūru un filmas, tad arī tur daudz kas ir balstīts uz klasisko pasaku un varoņstāstu motīviem – “Gredzenu pavēlnieks”, “Troņu spēles”, “Harijs Poters”… Un tieši tāpat kā bērns no pasakām, arī mēs no grāmatām, filmām un seriāliem priekš sevis paņemam to, kas mūsu psihei tajā brīdī ir aktuāli. Arī mums pieaugušā vecumā ir dažkārt ir tieksme klausīties vienu un to pašu dziesmu, skatīties vienu un to pašu filmu atkal un atkal, un atkal… Tas ir par to pašu. Jo nekas jau mūsu attīstībā nav beidzies..