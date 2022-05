Kā atpazīt Latvijas depozīta zīmi?

Ņemot vērā, ka uz iepakojuma etiķetes var būt izvietotas arī kaimiņvalstu depozīta zīmes, kas tāpat, kā Latvijas zīme, vizuāli atgādina pudeli, pirms dzēriena iegādes aicinām rūpīgi apskatīt etiķeti. Ja uz tās atrodas Latvijas depozīta zīme, par produktu tiek iekasēta depozīta maksa un to pēcāk ir iespējams nodot atpakaļ depozīta sistēmā. Savukārt, ja Latvijā ir iegādāts iepakojums, uz kura atrodas tikai kāda no kaimiņvalstu depozīta zīmēm, par to depozīta maksa netiek iekasēta un tas ir jānodod esošajos atkritumu šķirošanas konteineros.