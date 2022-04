"Esmu novecojis." Zelenskis intervijā stāsta par administrācijas darbu kara apstākļos

ASV izdevuma "Time" žurnālists Saimons Šusters aprīlī divas nedēļas pavadīja Ukrainas prezidenta administrācijas telpās Bankova ielā Kijivā, kur pašlaik dzīvo un strādā Zelenskis, viņa apsardze un padotie - no kuriem daudzi pirms tam bija aktieri, šovmeņi, blogeri un žurnālisti, bet tagad vada kara plosītu valsti.

Pirmajās kara stundās Krievijas karavīri nonāca ļoti tuvu tam, lai atrastu Zelenski un viņa ģimeni - tas būtu noticis, ja viņi būtu bijuši tikai par dažām minūtēm ātrāki. Reiz no Zelenska biroja esot bijuši dzirdami Krievijas karavīru šāvieni. "Divi kara mēneši padarījuši viņu skarbāku, viņš ātrāk ļauj vaļu dusmām un ir vairāk pieradis riskēt," raksta autors, kurš iepriekš Zelenski bija intervējis pirms trim gadiem, kad komiķis kandidēja uz Ukrainas prezidenta amatu. "Viņu vajā skati ar mirušiem civiliedzīvotājiem, kā arī katru dienu dienu saņemtie lūgumi no viņa karavīriem, no kuriem vairāki simti [Mariupolē] ir iesprostoti zem zemes, kamēr pamazām beidzas pārtika, ūdens un munīcija."