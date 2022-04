Foto ⟩ Drīzumā gaidāma pirmizrāde Indijas un Latvijas kopražojuma filmai "Manni"

"Filma stāsta par mūsu atkarību no mākslīgā intelekta un cilvēciskām kaislībām. Tās aktualitāte ir pieaugusi tieši tagad, pēckovida pasaulē, jo mūsu atkarība no ierīcēm ir kļuvusi daudz lielāka. Es ceru, ka nevienam nenāksies piedzīvot to, ko piedzīvo filmas galvenā varone, bet tajā pašā laikā mēs esam ļoti tuvu šādai situācijai, un tā jau vairs nebūs fantastika, bet realitāte," saka režisore Dace Pūce.