Video ⟩ No konceptauto līdz sērijveidā ražotam ID. Buzz: kā tika radīts elektriskais komercauto

Pēc pirmajiem ar rokām izgatavotajiem prototipiem var noteikt, vai visus dizaina datus un simulācijas no virtuālās pasaules ir iespējams pārnest reālajā pasaulē. Kvalitātes pierādījums ir testēšana. Lai nodrošinātu, ka arī nesen atklātais ID. Buzz atbilst Volkswagen visaugstākajām kvalitātes prasībām, elektriskais Bulli tika testēts sarežģītā un nogurdinošā maratonā visā Eiropā un ekstrēmos apstākļos. Vispirms ļoti lielā karstumā – no izteikti sausām vietām līdz tropiski mitrām. Pēc tam ekstremālā aukstumā – no bargākā sala līdz slapjākajam sniegam. Un daudzos gadījumos bez īsta ceļa seguma. Pēc tam trases testos tika simulēts lietus, sniegs, ledus un putekļaini apstākļi, lai redzētu, kas varētu iekļūt pa virsbūves un šasijas spraugām un potenciāli radīt problēmas.