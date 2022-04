Modernie elektroauto ir kā daudzfunkcionālas ierīces

Taču jauno auto priekšrocības neaprobežojas tikai ar plašumu vai ērtāku braukšanu. Piemēram, jau pieminētais EV6 spēj ne tikai glabāt elektroenerģiju savām vajadzībām, bet arī darbināt ārējās ierīces ar jaudu līdz 3,6 kW (220V spriegums). Tas panākts, pateicoties integrētai akumulatora vadības sistēmai. Elektroligzda mašīnā pati par sevi nav jaunums, piemēram, Volkswagen Passat papildaprīkojuma sarakstā tā bija jau 2005. gadā. Taču no tās varēja uzlādēt tikai mazjaudīgas ierīces – kontaktligzda bija veidota tā, lai lielākus aparātus nevarētu pieslēgt. Vitolds Miļus, ceļotājs, daudzu automaratonu dalībnieks un žurnāla Auto Bild Lietuva galvenais redaktors, gan uzskata, ka pilsētā, visticamāk, pilnvērtīga elektroligzda nebūs vajadzīga, – parasti ikdienā nepieciešams uzlādēt tikai telefonu, turklāt daudzos jaunajos modeļos ir ātrās USB-C ligzdas, kā arī bezvadu uzlāde.

Taču pavisam cita lieta ir gari pārbraucieni un ceļojumi – viņš pats no savas pieredzes lieliski zina, cik svarīga un ērta šādos gadījumos ir pilnvērtīga elektroligzda. “Kādreiz, lai no mašīnas 12 voltiem iegūtu 220 un uzlādētu datoru vai darbinātu kādas ierīces, mēs izmantojām strāvas pārveidotāju. Saukt to par īpaši ērtu variantu, protams, nevar,” atceras eksperts.