Pēdējās desmitgades ievērojamākie tehnoloģiju sasniegumi atjaunīgās enerģijas nozarē

Vēja turbīnu dzīves ilgums ir 20-30 gadi. Lai gan mūsdienu tehnoloģijas ļauj tām kalpot arvien ilgāk, bažas sagādāja vēja turbīnu utilizācija pēc to dzīves cikla beigām. Tika domāts, kā vērtīgi pārstrādāt turbīnu sastāvdaļas vai kā tās izmantot otrreiz, piemēram, izveidojot no rotora lāpstiņām bērnu rotaļu laukumus vai sasmalcinot tās un izmantojot cementa ražošanā. Tomēr pēdējo gadu pētījumi un eksperimenti ir vainagojušies ar panākumiem, un 100 % pārstrādājami vēja turbīnu spārni ir jau komercializēti. Kompozītmateriāls, no kā ražoti pārstrādājamie spārni, pēc turbīnas dzīves cikla beigām ir saglabājis visas īpašības, lai to varētu pārkausēt un izmantot citās nozarēs vai atkārtoti jaunu vēja turbīnu lāpstiņu ražošanai.