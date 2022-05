Vai Putinam ir taisnība par Rurikoviču dinastijas slāvu izcelsmi?

Turklāt agrīnajos avotos Gostomisls vispār nav minēts. Hronikās viņš sāk parādīties, tikai sākot no 15. gadsimta. Respektīvi, tā ir tikai leģenda, ko Tatiščevs izklāstīja, sniedzot savus komentārus. Jāatzīmē, ka 16.-17. gadsimtā to parādījās ļoti daudz, jo tobrīd cilvēki šādi saskatīja pagātni. Faktiski tobrīd tas bija vēstures pirmsprofesionālais līmenis.

Taču šādu “leģendu” parādīšanos nevar saistīt tikai ar vāju izpratni par vēsturi kā zinātni. Diskusijas par Rurika izcelsmi jau no paša sākuma bija politiski un ideoloģiski uzlādētas. Patiesībā tas bija strīds starp slavofiliem un rietumniekiem. Pirmie aizstāvēja “Krievijas īpašā ceļa” ideju, kas bija pilnīgs pretstats Rietumeiropas virzienam.

“Polemika radās tāpēc, ka pēc tā laika idejām valstiskums praktiski tika identificēts ar dinastiju. [Mihails] Lomonosovs (slavens krievu zinātnieks) par to bija ārkārtīgi nobažījies: doma, ka dinastija ir sveša, izskatījās kā traips valsts vēsturē, izskatījās nepatriotiski, it kā valsts ir “aizgūta” no kaut kurienes,” – skaidro Kroms.