Amatpersonu deklarācijas ⟩ Valsts prezidents uzkrājis 474 671 eiro

Valsts pirmā persona deklarējusi 189 794 eiro uzkrājumus "Luminor Bank" Latvijas filiālē un 284 877 eiro bankā "Banque et Caisse D'epargne de L'etat" Luksemburgā. Prezidenta uzkrājumi pērn auguši par vairāk nekā 38 000 eiro.

Pagājušā gada deklarācijā norādīts, ka algā no Valsts prezidenta kancelejas Levits saņēma 71 853 eiro. Viņš ir deklarējis arī citus ienākumus no Valsts prezidenta kancelejas 4583 eiro apmērā, kā arī kompensāciju 14 304 eiro apmērā.

Pensijā no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Levits pērn saņēma 1496 eiro, bet pensijā no Vācijas - 1668 eiro. Procentos no "Luminor Bank" Latvijas filiāles viņš saņēma 13 eiro. Valsts prezidents 2021.gadā saņēmis mantojumu 275 000 eiro vērtībā.