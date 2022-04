Alksnis melo, ka krievi Latvijā izveidoja pirmo laikrakstu, teātri, galeriju un augstskolu

Pirmais periodiskais izdevums latviešu valodā bija 1768. un 1769. gadā izdotais žurnāls Latviešu Ārste, kura mērķis bija palīdzēt zemniekiem izvairīties no slimībām un informēt viņus par dažādam ārstniecības metodēm. Žurnāla autors bija vācu ārsts Pēteris Vilde, bet no vācu valodas to tulkoja Smiltenes mācītājs Jēkabs Lange.