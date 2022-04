Video ⟩ Mariupoles iedzīvotāja Žanna par piedzīvoto filtrācijas nometnē: tā ir ņirgāšanās un pazemojums

Cilvēkiem, kas no Krievijas okupētajām Ukrainas teritorijām vēlas nokļūt Ukrainas kontrolētajā daļā, nākas iziet cauri filtrācijas nometnēm, kur jāpārcieš ņirgāšanos un pazemojumus. Okupanti ir radījuši savdabīgu peļņas avotu, lai gūtu sev labumu no cilvēkiem, kuri nāves bailēs meklē glābiņu no apšaudēm, intervijā Latvijas Televīzijai stāsta Mariupoles iedzīvotāja Žanna, kura pirms kara strādāja par ārsti slimnīcā.