Aktuālais frontē ⟩ Civiliedzīvotāju evakuācija no citiem Mariupoles rajoniem atlikta uz pirmdienu, paziņo dome

Partijas "Sluha narodu" Ukrainas parlamenta frakcijas priekšsēdētājs Davids Arahamija pavēstīja, ka šodien veiktā civiliedzīvotāju evakuācija no "Azovstaļ" ir tikai pirmā daļa no operācijas, kuras rezultātā plānots evakuēt visus cilvēkus no rūpnīcas teritorijas.