Aktuālais frontē ⟩ No "Azovstaļ" teritorijas svētdien evakuēti vairāk nekā 50 civiliedzīvotāji

"Sākta civiliedzīvotāju evakuācija no "Azovstaļ". Pirmā aptuveni 100 cilvēku lielā grupa jau dodas uz kontrolētu teritoriju. Rīt viņus sagaidīsim Zaporižjā. Paldies mūsu komandai! Tagad viņi kopā ar ANO pārstāvjiem strādā pie pārējo civiliedzīvotāju evakuācijas no rūpnīcas," paziņoja prezidents.

Partijas "Sluha narodu" Ukrainas parlamenta frakcijas priekšsēdētājs Davids Arahamija pavēstīja, ka šodien veiktā civiliedzīvotāju evakuācija no "Azovstaļ" ir tikai pirmā daļa no operācijas, kuras rezultātā plānots evakuēt visus cilvēkus no rūpnīcas teritorijas.