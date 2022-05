Rīgas cirks ar cirka izrādi un jauniešu projektu dodas uz Latvijas reģioniem

Rīgas cirks ir uzsācis arī jaunu, starptautisku sadarbības projektu "Cirks klimatam" Projekts vērsts tieši uz Latvijas reģioniem - ar mērķi radīt platformu, kurā satikties jauniešiem, māksliniekiem un vides ekspertiem, lai izprastu un apgūtu mākslas tehnikas kā aktīvisma formas, kas ir gan radošs process, gan kopēja valoda, kurā runāt par vides, ekoloģijas un klimata pārmaiņu tēmām. Galarezultātā, kopā sadarbojoties ar starptautiskiem un vietējiem cirka un komiksu māksliniekiem, tiks radīts saturs, kas pārtaps cirka izrādē un komiksu grāmatā. No šī gada jūlija līdz 2023.gada vasarai iecerētas piecas meistarklases jeb laboratorijas dažādos Latvijas reģionos. Nupat izsludināta pieteikšanās jauniešiem no Zemgales, Sēlijas un Dienvidlatgales pirmajai laboratorijai, kas notiks Jēkabpils novadā, Gārsenes pilī no 22. līdz 24.jūlijam. Pieteikšanās - līdz 31.maijam. Nākamās laboratorijas paredzētas šī gada oktobrī Vidzemē un 2023.gada martā Kurzemē. Projekts veidots kopā ar cirka mākslinieku apvienību "Acting for Climate" no Norvēģijas sadarbībā ar māksliniecēm Ingrīdu Pičukāni un Viviannu Mariu Stanislavsku. Projekts tiek īstenots ar EEZ Grantu atbalstu.