Ozols, Prusax, Kurts, SourJ un Yam aicina uz koncertu Grobiņas pilsdrupās

Biļetes uz koncertu no 2. maija pieejamas ticketshop.lv mājaslapā. Pirmās 300 biļetes par īpašu cenu. Pasākuma sākums - plkst. 18.00.

Ozols savu karjeru uzsāka 1996. gadā grupas "Fact" sastāvā un ir izdevis septiņus studijas albumus. Pēdējais no tiem - "YAUDA" - pie klausītājiem nonāca 2020. gada augustā. Savukārt Prusax ir viens no šī brīža aktuālākajiem "jaunās skolas" reperiem, kurš savu debijas albumu "A+" izdeva 2019. gadā.

Līdzās jau iepriekšminētajam hiphopa izpildītājam Prusax, Ozolam uz skatuves pievienosies arī viens no viņa laikabiedriem - Kurts , kurš pērn klausītāju vērtējumam nodeva savu atgriešanās albumu "Laikā". Februārī tas saņēma Latvijas mūzikas ierakstu gada balvu "Zelta mikrofons" kategorijā "Hiphopa mūzikas albums".

Tāpat koncertā uzstāsies arī hiphopa izpildītājs SourJ, kura dzimtā pilsēta ir Grobiņa. Viņa veiksmīgākais singls "Draugs mans" ir viens no pašmāju hiphopa mūzikas pēdējo gadu skaļākajiem singliem, kas vēl joprojām tiek atskaņots daudzās radio stacijās. Kopā ar Ozolu, Prusax, Kurtu un SourJ uzstāsies arī jaunais, talantīgs reperis YAM no Liepājas, kurš ir izdevis vairākus singlus - veiksmīgākais no tiem - "Puika praimā".