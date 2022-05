"airBaltic" atvērusi bāzi Tamperē

Tostarp no Tamperes, papildu jau esošajiem reisiem uz Rīgu, no maija aviokompānija nodrošinās tiešos lidojumus arī uz Oslo Norvēģijā, Kopenhāgenu Dānijā, Frankfurti un Minheni Vācijā, Malagu Spānijā un Rodas salu Grieķijā. Savukārt no 2022.gada jūnija "airBaltic" veiks tiešos lidojumus no Tamperes arī uz Amsterdamu Nīderlandē.