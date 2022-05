Nebijušā dzejkoncertā Jelgavā uzstāsies pasaulē atzīti dzejnieki

Pasākumā uzstāsies Karolīna Foršē, Tāra Skurtu, Deniss Malonijs un Kristofers Merils no ASV, Mario Bohorkess no Meksikas, Kristoss Kukis no Grieķijas, Jolanda Kastanjo no Spānijas, Matiass Gērics no Vācijas, Radu Vanku no Rumānijas, Ida Borjela no Zviedrijas, Gjokčenurs Č. no Turcijas un baltkrievu dzejniece Volha Hapejeva. Latviju pārstāvēs Inga Gaile un Semjons Haņins.