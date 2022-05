LTV: Galvenie degvielas piegādātāji Latvijā jau atteikušies no Krievijas naftas

Raidījums ziņo, ka galvenie degvielas piegādes avoti Latvijai jau ilgstoši ir bijuši divi – viens no Lietuvas Mažeiķu rūpnīcas, kas šobrīd pieder poļu koncernam "PKN Orlen", otrs savukārt no Somijas – no koncerna "Neste" pārstrādes rūpnīcām.

Abi šie koncerni jau paziņojuši, ka Krievijas jēlnaftu vairs neiepērk. Kā norādījusi "Neste", uzņēmums tagad pārstrādā naftu tikai no Ziemeļjūras, kur to iegūst Norvēģija un Lielbritānija. Taču Polijas "PKN Orlen" paudusi, ka piegādes no Krievijas esot aizvietojusi ar jēlnaftu no Sauda Arābijas, no uzņēmuma "Saudi Aramco".