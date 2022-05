Igauņu "Jazzkaar" festivāls atkal ar pilnu jaudu

Viens no spožākajiem festivāla mirkļiem bija izraēliešu trompetista Avišaja Koena koncerts kopā ar savu grupu "Big Vicious". Tērpušies skatuves ietērpos, ko varētu definēt kā kaut ko pa vidu starp "Super Mario Brothers" un autoservisa darbinieku ietērpu, izraēlieši piedāvāja brīvu ceļojumu mūsdienīgā elektrodžezā, brīžiem pietuvojoties rokmūzikas, brīžiem psihedēliskas ambiences robežām un loģiski nepiemirstot nospēlēt arī savu populāro britu triphopa grupas "Massive Attack" hita "Teardrop" versiju. Pārliecinoši. Turklāt to klātienē novērtēja arī Igaunijas prezidents Alars Kariss.

Taču viskošāk "Jazzkaar'22" sevi apliecināja amerikāņu džeza leģenda Kenijs Garets, kurš uz Tallinu bija atvedis savu tumšādaino mūziķu apvienību “Sounds From the Ancestors”. Visu cieņu tik tiešām augstu kvalitātes un progresa latiņu sasniegušajiem Igaunijas džezmeņiem, kuru festivālā, protams, bija vairākums, bet šādas pasaules A klases vienības parādīšanās uz skatuves liek atcerēties vairākas džeza patiesības uzreiz. Primārā no tām ir – džezs tomēr ir afrikāniskas izcelsmes amerikāņu mūzika. Kenijs Garets ar saviem "bro" to apliecināja par visiem simts procentiem, gandrīz vai burtiskā nozīmē noceļot "Vaba Lava" zāles jumtu ar masīvu skanējumu, pāri malām plūstošu enerģiju un tikai šādas raudzes profesionāļiem piemītošo vieglumu.