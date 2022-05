Pētījumā noskaidrots, ka katrs trešais skolotājs Latvijā vienmēr vai bieži savā darbā jūtas demotivēts

Izglītības uzņēmuma "Lielvārds" veiktais pētījums "Skolotāju balss" liecina, ka pedagogi Latvijā vēlas būt savas profesijas patrioti, tomēr viņi nejūt to, ka strādātu sabiedrībā novērtētā un adekvāti atalgotā profesijā. 27% no aptaujātajiem pedagogiem ir pesimistiski par savu turpmāko ceļu šajā profesijā. Gandrīz puse jeb 47% aptaujāto norāda, ka skolā ir sistēma, kā skolotāji savstarpēji dalās pieredzē un mācās viens no otra.