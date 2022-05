Izsludināta mūzikas festivāla "Rīgas ritmi 2022" programma

"Modern Standards Supergroup" sastāvā muzicē bundzinieks Bilijs Kobems (Billy Cobham), trompetists Rendijs Brekers (Randy Brecker) un saksofonists Bils Evans (Bill Evans) sastāvā. Festivālā uzstāsies arī globālās mūzikas apvienība "Ayom" no Portugāles, amerikāņu dziedātājs Klarks Bekhems (Clark Beckham), grupa "Very Cool People" ar dziedātāju Paulu Saiju, britu dziedātājs, multiinstrumentālists Xantoné Blacq un citi mākslinieki. Uzsākta arī biļešu tirdzniecība.

Bilijs Kobems ir viens no visu laiku izcilākajiem bundziniekiem. Trompetists Rendijs Brekers kopā ar "Brecker Brothers" radīja revolūciju džezā un ir grupas "Blood, Sweat & Tears" dibinātājs. Bils Evans ir viens no labākajiem džeza saksofonistiem, kurš spēlējis kopā ar Mailsu Deivisu (Miles Davis), Hērbiju Henkoku (Herbie Hancock) un Miku Džegeru (Mick Jagger). Nīlss Lan Dokijs (Niels Lan Doky) ir godalgots klavieru ģēnijs, bet Linlijs Marts (Linley Marthe) tiek uzskatīts par vienu no šī brīža virtuozākajiem un oriģinālākajiem basģitāristiem.