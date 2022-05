Vai taisnība, ka pēc Krimas aneksijas Saskaņa atbalstīja Eiropas politiku pret Krieviju?

Delfi intervijā žurnāliste Ušakovam arī prasīja, kāpēc viņš runā par centieniem likvidēt izglītību krievu valodā un traktē to kā Latvijas atriebšanos saviem krieviem. Ušakovs to skaidroja ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) plāniem jau šogad pāriet uz mācībām tikai valsts valodā:

“Ja es atceros pareizi, tieši tagad pēc kara parādījās no Izglītības ministrijas piedāvājumi nekavējoties jau no 1. septembra visu izglītību pilnīgi tikai vienā valodā gan bērnudārzos, gan skolās.”

“Ir izglītības ministre, kas ir valdības un valdošās koalīcijas pārstāve, kas pasaka – tagad, pateicoties karam Ukrainā, mums ir jāizbeidz viss, kas ir saistīts ar divvalodību, bilingvālo izglītību. Mēs to gribam īstenot no 1. septembra. Paldies Dievam, ka koalīcija pieņēma lēmumu to tālāk kaut kur zem tepiķa …”

Taču tā nav taisnība. IZM Re:Check apstiprināja, ka ne ministrija, ne ministre Anita Muižniece nav paudusi, ka jau šogad jāpāriet uz mācībām tikai valsts valodā. Muižniece pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā gan uzsvēra, ka skolās jāmāca tikai latviski, taču viņa nav teikusi, ka tas jādara jau šogad. IZM piedāvā pakāpenisku pāreju sešos gados, sākot no aiznākamā mācību gada. Priekšlikumu to pilnībā darīt jau no šā gada septembra bija iesniegusi Nacionālā apvienība, taču Saeima to noraidīja.