Latviešu metālisti "Iron Wings" izdod albumu "Ritual of Rage"

"Albums veidots atsaucoties un aktualizējot mākslas virzienu - simbolismu, kurš attīstījās 19. gs. otrajā pusē un 20. gadsimta sākumā – literatūrā, mūzikā, glezniecībā, tēlniecībā. Simbolisms sākotnēji radās Francijā 19. gs. 70.-80. gados kā noliedzoša reakcija uz tolaik dominējošo reālismu un naturālismu. Simbolisma pirmsākumi franču dzejā meklējami jau Šarla Bodlēra (1821-1867) daiļradē, it īpaši krājumā "Ļaunuma puķes" (1857), kur laikmetam neraksturīgi skartas seksualitātes, nāves, grēka, ļaunuma, melu un citas tēmas, kuras arī aktuālas Iron Wings albumā. Tāpat par vienu no simbolisma priekštečiem uzskata amerikāņu autoru Edgaru Alanu Po (1809-1849), kura citāts arī iekļauts vienā no jaunā albuma skaņdarbiem. Kas meklē, tas atrod. Mūzikā, dziesmu tekstos atrodami slavenu mākslinieku citāti, mitoloģijas, parafrāzes, dažādi vēsturē iegājuši simboli un to netiešā nozīme. Noliegums uz pašreizējo reālo situāciju, jauno normālo," grupa raksta preses paziņojumā.