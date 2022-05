Aprīlī izsolē pārdoti 22 Rīgai piederoši neapbūvēti zemesgabali pie lidostas

22 zemesgabalu kopējā platība ir 389 394 kvadrātmetri. Tie atrodas aptuveni 400 metru attālumā no Starptautiskās lidostas "Rīga" nožogotās teritorijas un Rīgas robežas ar Mārupes novadu, kvartālā starp Mazās Gramzdas, Kalnciema, Mīkleņu, Kārklu un Mūkupurva ielu. Zemesgabalu robeža atrodas arī aptuveni 500 metru attālumā no Kārļa Ulmaņa gatves, tās labajā pusē virzienā uz pilsētas centru, un aptuveni 600 metrus no autoceļa "P133", kas uz ved Starptautisko lidostu "Rīga".