Festivālā "Summer Sound" uzstāsies Džons Ņūmens. ansis un "Riton"

Mākslinieks "Riton", īstajā vārdā Henrijs Smitsons, ir elektroniskās mūzikas dīdžejs un producents no Lielbritānijas. 2016. gadā "Riton" bija "BBC Radio 1" top mākslinieks.

Džons Ņūmens ir solists, komponists, producents un arī dīdžejs no Anglijas. Pirms desmit gadiem, 2012. gada maijā, viņš iekaroja slavu, izpildot Rudimental hitu "Feel The Love". "BBC Radio" atzina to par gada pasaules karstāko mūzikas ierakstu.