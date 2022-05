"Juuk" – alternatīvā folka un kantri sikspārņi

E.Š: Jāatzīst, no mūsu puses "kantri" piesaukšana ir koķetērija. Vienkārši no liela folkmūzikas žanru klāsta, no kuriem smeļamies iedvesmu, esam izcēluši Latvijā zināmāko – to, ar kuru Latvijā asociē "amerikāņu mūziku". Tiesa, klausoties latviešu "kantri" LR2, šķiet, ka vairums šo izpildītāju gan tekstos, gan mūzikā vispār ir iedvesmojušies no vācu šlāgermūziķiem, kas spēlē ar kantri "piesitienu", nevis no oriģināla vai savām saknēm.