Kas jauns mazāko modītē?

“Tinny Bunny” jaunās pavasara/vasaras kolekcijas nosaukums nav nejaušs. Šis zīmols iestājas par bērna emocionālajai attīstībai nozīmīgām tēmām, tāpēc jaunā kolekcija – “You are unique” – ir iedrošinoša un uzmundrinoša. Ar šo kolekciju zīmols atgādina, ka ikviens ir atšķirīgs – arī bērni ir unikāli – un viņus nevajag veidot līdzīgus citiem. Jāļauj viņiem būt pašiem! Kolekcijas apģērbi ir radīti no dabīgiem materiāliem, un tos papildina apdrukas, kas veidotas no oriģinālām, ar rokām zīmētām ilustrācijām. Gaumīgi un lakoniski!