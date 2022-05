Valmierā notiks "Latvian Voices a cappella" festivāls

Viens no galvenajiem festivāla mērķiem ir nodot tālāk uzkrātās a cappella mūzikas zināšanas. Tieši tādēļ, "Latvian Voices" pārstāvji aicina pieteikties dalībai meistarklasēs vokālās grupas, ansambļus, koru vadītājus, dziedātājus, kā arī visus, kam interesē a cappella mūzika un tās pilnveidošana savā muzikālajā dzīvē, lai kopīgi attīstītu vokālās iemaņas un izpratni par šo mūzikas žanru. Pieteikšanās atvērta līdz 1. jūnijam.

Festivāla īpašie viesi būs a capella grupa - "Estonian Voices". Tā ir profesionāla vokālā grupa no Igaunijas, kas darbojas kopš 2011. gada un savās programmās iekļauj džezu, klasiku, tradicionālo folkloru, kā arī populāro mūziku. "Estonian Voices" ne tikai dalīsies savās zināšanās ar meistarklašu dalībniekiem, bet arī apvienosies kopīgā koncertā ar "Latvian Voices" 1. jūlija vakarā.

Pirmo reizi festivāla vēsturē norisināsies a cappella jaundarbu konkurss. Dalībnieki tiks aicināti aranžēt kādu no Ukraiņu tautasdziesmām a cappella sastāvam. Labākie darbi tiks izpildīti festivāla noslēguma koncertā "A Cappella Nakts Ukrainai".

"Latvian Voices a cappella festivāls ir mūsu gada gaidītākais notikums, tāpēc īpaši priecājamies, ka šīs vasaras a cappella svētki atkal varēs norisināties klātienē. A capella žanrā, kur vienīgais instruments ir balss, dažādas vokālās krāsas un to nepārtraukta meklēšana ir viena no pamatlietām, tāpēc turpinām savu misiju dalīties zināšanās un pieredzē, kā arī aicinām klausītājus izbaudīt koncertos to, cik dažādi cilvēka balss var skanēt," stāsta Latvian Voices līdere Laura Jēkabsone.