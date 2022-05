Latvijā atklāti 314 jauni Covid-19 gadījumi

Kopumā pēdējo divu dienu laikā laboratoriski veikti 4094 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 7,7% bija pozitīvi. No reģistrētajiem jaunajiem inficēšanās gadījumiem 80 cilvēki nebija vakcinēti vai nebija pabeiguši vakcinācijas kursu, bet 234 bija vakcinēti pret Covid-19.

No deviņiem mirušiem pacientiem viens cilvēks bija 50 līdz 59 gadu vecumā, divi 60 līdz 69 gadu vecumā, viens no 70 līdz 79 gadiem, trīs no 80 līdz 89 gadiem, bet divi 90 līdz 99 gadu vecumā. No mirušajiem septiņi bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet divi bija vakcinēti pret Covid-19.