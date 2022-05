Jānis Stībelis: "Vislabākās dienas vēl priekšā"

Es vienmēr esmu meklējis kompromisu starp to, lai būtu gan iedvesmas brīdis, gan arī bez šāda brīža – tikai iedvesmas cilvēks, kas uzturētu sevi kaut kādos rāmjos. Citiem vārdiem, man vajag darīt arī pragmatiskas lietas. Piemēram, es zinu, ka ir jāpabeidz kaut kāds projekts, kuru es esmu iecerējis. Un lai iet uz priekšu, lai viss notiek, ir zināms darba apjoms. Es pats arī pats strādāju kā producents un zinu: ja šodien nav iedvesmas, es nekomponēšu, bet es varētu šodien pastrādāt, piemēram, pie bungu partijām dziesmai vai pameklēt, ko ģitāra var iespēlēt šajā vietā. Es cenšos nezaudēt muzikālo formu, bet lielajiem dziesmu kodoliem es tomēr gaidu iedvesmu. Ja man Tas Kungs atsūta kādu dienu foršu dāvanu, es uzreiz ķeros klāt. Ja man ir iedvesma un es jūtu, ka ir kodols, tad es ar to strādāju, un strādāju ar pavisam citu intensitāti. Man ir rutīna: katru dienu aizeju mājas studijā, man ir dators un programmas. Pārbaudu, ko es esmu darījis, kaut kādus vecos darbus noslīpēju. Tā ir mana ikdiena.

Ir ļoti daudz dziesmas par šo laiku, bet tā pamatideja, pie kā strādāju, ir tā, ka mums jāsaprot – vienreiz tas trakais laiks beigsies, un kā mēs viens otram skatīsimies acīs, ja esam teikuši – tu neesi pareizs, neesi to izdarījis un to... Tā ka mums jābūt kopā, mums jābūt vienotiem un jāmeklē to, kas mūs vieno, nevis to, kas mūs atšķir.