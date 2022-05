Kā veicināt kolagēna izstrādi organismā?

Kolagēns ir galvenais saistaudu proteīns, kas mūsu organismā veido aptuveni 25–35 % no kopējā olbaltumvielu daudzuma. Kolagēns sastāv no aminoskābju ķēdēm, un, to uzņemot, no brīvajām aminoskābēm tiek veidotas jaunas kolagēnās un elastīgās šķiedras un veicināta jauna kolagēna, elastīna un hialuronskābes sintēze.