Par dažādiem pārkāpumiem 9. maijā policija aizturējusi 35 personas

Tāpat policija arī atgādināja, ka tā nav atbildīga par ziedu nolikšanu un to neveic, to pie pieminekļa Uzvaras parkā darīja Rīgas meži. "No Valsts policijas bija saņemta oficiāla vēstule ar prasību nodrošināt ziedu pārvietošanu. Uzdevuma veikšanai parka apsaimniekotāji piesaistīja apsardzes firmu. Iestādes un kapitālsabiedrības darbojas pēc Valsts policijas drošības pasākumu plāna, un pilda policijas prasības," tā paziņoja Rīgas domes pārstāvji.