Cik tālu ir par tālu?

Pirmais albuma vēstnesis "Panama" izdots 2020. gadā, kas muzikāli vēl sasaucās ar debijas albuma estētiku, kaut to neproducēja meitenēm labi zināmais Reinis Sējāns, bet gan grupas "Laika suns" līderis Arnis Račinskis. Taču tad sākās divi mokoši pandēmijas gadi, kas iejaucās varenajos plānos izdot jaunu albumu pēc iespējas drīz. Grupu pameta arī viena no oriģinālsastāva līderēm — vijolniece un dziedātāja Laura Bērza, kas arī lika mazliet iepauzēt un apdomāt tālākos soļus. Interesanti, ka Judins savas kontrabasa partijas sūtījis no Spānijas, kur uz pusgadu bija apmeties.