Mūžībā devusies māksliniece Malda Muižule

No 1957. - 1963.gadam M. Muižele studējusi LPSR Valsts Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļā (tag. Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Vizuālās mākslas nodaļas Grafikas apakšnozare) un pēc trešā kursa specializējusies grāmatu grafikā, tās ilustrācijai. Māksliniece absolvējusi LMA ar diplomdarbu "Ofortu cikls "Rojas zvejnieki"" - seši darbi ksilogrāfijas tehnikā, katrs 13x9 cm. Diplomdarba vadītājs bija grafiķis, ksilogrāfijas meistars, latviešu profesionālās grafikas pamatlicēja, LMA Grafikas meistardarbnīcas vadītāja Riharda Zariņa (1869-1939) audzēknis Pēteris Upītis (1899 - 1989), strādājis Grafikas katedrā no 1945. - 1989.g.

Maldas Muižules pasniedzēji LMA bija mākslinieki - Riharda Zariņa audzēknis, oforta meistars Arturs Apinis (1904 - 1975; Grafikas katedrā no 1945.g., vadītājs 1945 - 1952, 1962 - 1975), Gundega Vaska (1917 - 2005; Grafikas katedrā no 1950.g., vadītāja 1957 - 1962), Pāvels Ļubomudrovs (1916 - 1984; Grafikas katedrā no 1951 - 1957), Alberts Goltjakovs (1924 - 2016; Grafikas katedrā no 1961 - 1999), plakāta mākslas veidotājs Latvijā Maigonis Osis (1929 - 1988; Grafikas katedrā no 1960 - 1988) un gleznotāji Valdis Dišlers (1922 - 2011), Uga Skulme (1895 - 1963), Leo Svemps (1897 - 1975).